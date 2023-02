Milan, dibattito aperto sul nuovo stadio: parlano Sala e Bonomi

Il sindaco di Milano Sala ha rilasciato alcune dichiarazioni e Sky Sport parlando del tema stadio: "Non abbiamo ancora informazioni ufficiali, non abbiamo parlato con le due società. A me interessa che lo stadio resti a Milano, meglio se in quell'area. Io sono di parte, ma immaginare di andare in un altro comune porta anche questioni di gestione. Ogni gara di cartello noi mettiamo in strada 60/70 vigili, lo facciamo perché ne abbiamo 3000. Un comune della cintura ne ha 30/40, mi chiedo come possa fare... Detto questo è il momento di accelerare, guardo questa ipotesi con interesse ma vorrei capire dai due club se è un qualcosa di reale o meno".