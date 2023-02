Milan, nuovo stadio: la decisione entro i prossimi mesi

Sono varie le opzioni che il Milan sta prendendo in considerazione. Non si scarta l'ipotesi anche di uno stadio in solitaria

A Rozzano lo stadio sorgerebbe in un’area non comunale, bensì privata. Il club non vuole perdere tempo e intende agire al più presto cercando di stringere. L'Inter può scegliere se trasferirsi a Sesto San Giovanni insieme ai rossoneri (ipotesi che al momento comunque non è stata scartata) oppure "mettersi in proprio" (a San Siro o altrove). Al momento Zhang è alla finestra e si muoverà in base alla decisione che prenderà il Milan. E continuano a circolare foto e video che dimostrano la pericolosità dell'attuale impianto che ha fatto la storia del calcio. Le colonne tremano durante le partite: il video è diventato virale in rete e le immagini fanno davvero impressione anche se gli addetti ai lavori rassicurano...