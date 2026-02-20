Milan, Il bollettino si aggiorno: nuovo nome in dubbio

La gara contro il Parma è a due giorni di distanza, gli stessi che sono intercorsi dalla partita contro il Como

Allegri deve ancora mettere nero su bianco chi potrà essere presente o meno nella prossima sfida contro il Parma. Ormai nel Milan tanti sono i giocatori che vengono convocati in condizioni fisiche non proprio ottimali (Leao e Pulisic ad esempio). Il bollettino dei rossoneri si è aggiornato in queste ore.

Tra gli squalificati non vi è alcun giocatore bensì non ci sarà Max in panchina per via del sipario poco piacevole con Fabregas e lo staff nell’ultimo turno che ha portato al cartellino rosso. Gli infortunati ufficiali sono due: Pavlovic e Gimenez. Il primo sta eseguendo delle terapie specifiche a causa della forte contusione alla gamba sinistra.

Gimenez rimarrà out fino a inizio Marzo per i soliti problemi alla caviglia. C’è anche Loftus-Cheek. L’inglese è in dubbio dal momento che sta riscontrando problemi fisici. I diffidati sono Athekame e Fofana.