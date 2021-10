News Milan – Altro che Adli, ecco a chi pensa Maldini per gennaio

Il Milan sta per tornare. Dopo la pausa per le Nazionali, il campionato si riapre con la sfida di San Siro contro il Verona.

In casa rossonera tiene banco, su tutti, il rinnovo di contratto di Franck Kessie. Ormai quasi storica è diventata la sua dichiarazione d'amore dalle Olimpiadi in Giappone, ancora non concretizzatasi."Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Ora i Giochi, ma quando torno dalle Olimpiadi sistemo tutto".