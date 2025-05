Nuovo allenatore Milan, Pedullà annuncia: “Io vi posso dire che…” | News

Il Milan ha fretta di chiudere definitivamente una stagione disastrosa per aprire un nuovo ciclo, che ripartirà ovviamente anche da un nuovo allenatore. Tanti i nomi in ballo, ecco le ultime news.

Manca sempre mano alla fine di questa stagione travagliata. E per fortuna. Ancora una partita, per il Milan inutile ai fini della classifica, e poi tanti saluti a tutti. O comunque a tanti. Tra questi c'è sicuramente anche Sergio Conceicao, arrivato al capolinea della sua breve e opaca avventura rossonera. Il divorzio tra il tecnico portoghese e il Diavolo è un epilogo già scritto, con il Milan che sarà chiamato entro breve a chiudere con il passato per aprire immediatamente un nuovo ciclo. Con a capo un nuovo allenatore.