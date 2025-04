Milan News – Nuovo allenatore, Pellegatti dà l’annuncio: “Occhio a…”

Il derby di Coppa Italia contro l'Inter - a prescindere dal risultato finale - non cambierà le strategie del Milan in vista del prossimo futuro, soprattutto per quanto riguarda la panchina rossonera. Sergio Conceicao è infatti destinato a dire addio al Diavolo in qualsiasi caso, non c'è possibilità alcuna di una riconferma oltre il termine di questa stagione. Non a caso, il casting per il nuovo allenatore è già ampiamente iniziato in casa Milan.