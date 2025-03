Milan News – Nuovo allenatore, Pedullà dà l’annuncio: “Vi garantisco che…”

Il futuro della panchina rossonera rimane ad oggi uno dei temi più caldi di casa Milan. C'è chi dice che Sergio Conceicao conservi ancora qualche piccola speranza di strappare una riconferma che, a dire il vero, sarebbe assolutamente clamorosa. Coppa Italia e quarto posto: centrando questi due bigettivi, il portoghese avrebbe qualche chance. A quanto ci risulta però, un cambio a fine stagione sarebbe inevitabile, a prescindere dai risultati finali. E a questo proposito, già da tempo è partito il toto allenatore, con tantissimi nomi tirati in ballo in ottica Milan. Noi oggi facciamo dunque il punto su tutti i candidati sulla lista rossonera, nome per nome. Iniziamo quindi da quello più caldo, rappresentato da Massimiliano Allegri, del quale ha parlato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, per poi proseguire con tutti gli altri nomi in lizza: partiamo <<<