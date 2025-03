Milan News – Colpo di scena: “Furlani ha deciso! Il nuovo allenatore sarà…”

Sono giorni caldissimi in casa Milan in ottica futura. I vertici rossoneri infatti stanno lavorando per mettere le basi di un nuovo ciclo, che si aprirà con la scelta di un nuovo direttore sportivo e poi anche di un nuovo allenatore prima di pensare al calciomercato estivo. Sergio Conceicao infatti, a prescindere dai risultati che otterrà sul campo da qui a fine stagione, è destinato all'addio. Per questa ragione i dirigenti del Milan stanno già valutando tutte le opzioni possibili, tra nomi ben noti e anche qualche possibile novità a sorpresa. Il profilo però dovrà essere garanzia di risultati, non c'è più spazio e tempo per le scommesse. E poi questa volta dovrà essere italiano, visto che Furlani e soci vogliono ridare un'identità italiana al Milan del futuro. Ecco allora che, sulla base di questo identikit, sulla lista rossonera ci sarebbero già diversi nomi, con un preferito clamoroso in particolare nella mente di Furlani. Ma andiamo con ordine e iniziamo a scorrere la lista, un nome dopo l'altro, dei possibili nuovi allenatori del Milan <<<