Milan News – Nuovo allenatore, colpo di scena in diretta TV: “Risulta che…”

Uno dei temi più chiacchierati e discussi di casa Milan di questi tempi è senza dubbio il casting per il nuovo allenatore rossonero in vista della prossima stagione. Una decisione importantissima, assolutamente da non sbagliare, e attraverso la quale passerà il futuro progetto tecnico del club di Via Aldo Rossi. Il toto-allenatore è dunque già ampiamente iniziato, come confermano anche le ultime news che circolano in orbita Milan in questi giorni.