Il nuovo allenatore del Milan: poco fa Sky ha annunciato che… | News

C'è aria di rivoluzione in casa Milan , ma questa non è certo una sorpresa alla luce dei risultati deludenti ottenuti dai rossoneri in questa stagione. Ora si attende solo di chiudere il campionato, sperando di strappare quantomeno una qualificazione in Europa. Ma a prescindere da tuto questo, il Milan lavora sul futuro prossimo. C'è da trovare un nuovo direttore sportivo importante al quale affidare il nuovo progetto tecnico rossonero, ma anche un nuovo allenatore di spessore. Due figure fondamentali e da non sbagliare, che andranno a decidere le strategie di calciomercato del Milan. A tal proposito, direttamente da Sky Sport arrivano novità interessanti.

Il noto giornalista ed esperto di mercato Manuele Baiocchini ha sottolineato: "Credo che per il DS il Milan voglia fare un ultimo tentativo per convincere l'Atalanta a liberare Tony D'Amico, che è il vero obiettivo dei rossoneri. Sull'allenatore invece abbiamo saputo che uno dei profili seguiti con più interesse dal Milan nel corso di questa stagione è quello di Vincenzo Italiano. Il club rossonero lo sta valutando da due o tre mesi. Per ora comunque non ci sono stati contatti diretti con lui e Italiano ha dato priorità al Bologna. Se non dovesse essere trovato un accordo, a quel punto allora il Milan potrebbe diventare una pista concreta. Al momento però è tutto bloccato dalla questione ds, che è il passaggio fondamentale prima di scegliere il nuovo allenatore rossonero". Occhio dunque ancora a D'Amico per il ruolo di direttore sportivo. E attenzione perché, stando alle ultime news, il dirigente dell'Atalanta avrebbe già indicato a Furlani due nomi per la panchina del Milan <<<