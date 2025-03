Milan News – Nuovo allenatore, colpo di scena: “Furlani ha deciso! Vuole…”

In casa Milan è tempo di scelte e decisioni importanti, che segneranno il futuro prossimo del club. C'è da aprire un nuovo ciclo, questo è chiaro a tutti. E si partirà dalla scelta del nuovo direttore sportivo, con Giorgio Furlani (che ha ottenuto pieni poteri) pronto a dare il via al casting. In queste ore l'ad rossonero incontrerà Fabio Paratici, candidato numero uno a diventare il nuovo ds del Milan. Poi ci saranno contatti anche con altri nomi sulla lista. Il passaggio immediatamente successivo sarà quello di scegliere il nuovo allenatore del Milan, al quale affidare il nuovo progetto rossonero. E a tal proposito, in queste ultime ore è arrivata una novità totalmente a sorpresa. Furlani infatti avrebbe già scelto il suo preferito per la panchina rossonera: ecco tutti i dettagli <<<