Milan News – Nuovo allenatore: bomba Conte! Poco fa l’annuncio da brividi

Il Milan è pronto a rifarsi completamente il look, tra nuovo ds, nuovo allenatore e una rosa che cambierà profondamente nel corso del prossimo calciomercato estivo. La rivoluzione sarà totale o quasi, su questo non ci sono dubbi. Per il ruolo di direttore sportivo in lizza ci sono diversi nomi, con quello di Fabio Paratici che continua ad aleggiare con continuità e insistenza nelle ultime ore. Discorso analogo per l'allenatore, con Massimiliano Allegri che sarebbe tra i primissimi nomi sulla lista del Milan. L'ex tecnico della Juventus, che piace e mette d'accordo un po' a tutti in casa rossonera, rimarrebbe in quota anche con il possibile arrivo di Paratici come ds. I due hanno lavorato insieme proprio ai tempi della Juve, con ottimi risultati. Attenzione però perché, oltre ad Allegri, in queste ultime ore sono arrivate alcune clamorose news che riguardano anche Antonio Conte in orbita Milan: ecco tutti i dettagli in merito <<<