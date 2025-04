Milan News – Nuovo allenatore, Pedullà sgancia la bomba: “Io vi dico che…”

In casa Milan si respira grandissimo fermento. Nei prossimi mesi infatti si deciderà e si delineerà il futuro prossimo del club rossonero. Si inaugurerà un nuovo progetto, con un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore e un calciomercato estivo decisamente movimentato, tra addii pesanti e grossi colpi in entrata. Ovviamente tra i temi più caldi e interessanti c'è proprio quello che riguarda il prossimo tecnico del Milan. Una scelta fondamentale, cruciale e da non sbagliare assolutamente dopo i recenti flop. Di nomi in tal senso ne stanno circolando parecchi in orbita rossonera nelle ultime settimane. In particolare però, attenzione alle ultime news che arrivano direttamente dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: ecco tutti i dettagli in merito <<<