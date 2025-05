Nuovo allenatore Milan, bomba Biasin: “Gira una voce, dicono che…”

Come ben sappiamo, il casting per il nuovo allenatore del Milan è apertissimo. Come già abbiamo avuto modo di dirvi, probabilmente il club rossonero si è mosso ancora una volta in colpevole ritardo e per questo rischia di non centrare i suoi obiettivi principali. Che, come vi stiamo ripetendo da giorni, sono e rimangono Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, in questo rigoroso ordine. Per il primo le speranze sono ormai ridotte al lumicino visto che è ad un passo dal rinnovo con il Bologna, mentre Max è stato già bloccato dal Napoli per il dopo-Conte. Tare però deve dare una svolta alla situazione entro strettissimo giro di posta.