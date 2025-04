Milan News – Annuncio improvviso sul nuovo allenatore: “Risulta che sarà…”

Tra i temi più caldi in assoluto di casa Milan c'è chiaramente quello relativo a chi sarà il prossimo allenatore rossonero. A prescindere da come andrà a finire in Coppa Italia infatti, è ormai ben chiaro a tutti che Sergio Conceicao non rimarrà in rossonero. Se mai ce ne fosse stato il bisogno, la sconfitta contro l'Atalanta ha sancito una volta per tutte il divorzio tra il portoghese e il Milan alla fine di questa stagione. Un'ulteriore conferma è arrivata in queste ore anche dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sul proprio profilo di X ha commentato: "Il capitolo di Sergio Conceicao al Milan è destinato a concludersi a fine stagione". Ma non solo perché sempre in queste ultime ore è arrivato pure un pesantissimo annuncio proprio sul possibile nuovo allenatore rossonero: ecco i dettagli <<<