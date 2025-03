Milan News – Nuovo allenatore, annuncio improvviso: “Accordo raggiunto!”

Mentre Sergio Conceicao è impegnato a condurre in porto una stagione travagliata, in casa Milan si pensa chiaramente già al futuro. I vertici rossoneri infatti stanno scegliendo già un nuovo direttore sportivo, con il quale poi si metterà in piedi un nuovo progetto tecnico passando dalla scelta di un nuovo allenatore e dal prossimo calciomercato estivo. In questi ultimi giorni, non a caso, in orbita Milan stanno circolando una marea di news e indiscrezioni in tal senso. In particolare, la scelta del prossimo tecnico rossonero sarà ovviamente di cruciale importanza e sta tenendo banco in maniera importante. A tal proposito, il noto esperto di calciomercato di SportMediaset Claudio Raimondi ha svelato in diretta alcune novità decisamente importanti: il Milan avrebbe infatti trovato già un accordo di massima con un allenatore, ecco tutti i dettagli <<<