Milan, Numeri da capogiro per i presenti al Dall’Ara

A poche ore dal calcio di inizio tra Bologna e Milan, a sorprendere sono i dati riguardanti il numero dei presenti

Tutto è pronto per la partita tra Bologna e Milan, prevista per questa sera allo stadio Dall’Ara. Secondo quanto riportato nell’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, il campo dei rossoblù sarà al completo. Sono previsti almeno 30mila tifosi tra le mura dell’impianto felsineo.

Per quanto riguarda la squadra, sono stati convocati subito i tre nuovi innesti: Joao Mario, Helland e Sohm, anche se quest’ultimo ha già fatto il suo debutto a Genova nella sconfitta contro il Grifone guidato da Daniele De Rossi. Questo sarà il decimo incontro tra Allegri e Italiano.