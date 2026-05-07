Le mosse di Palladino

Il piano di Allegri

Il report di Di Stefano

In preparazione alla sfida con ilguidata dasta considerando di abbandonare la strategia con due punte, che era stata modificata nel secondo tempo contro il, per tornare a schierare due trequartisti dietro a, che sabato scorso ha subentrato a, affiancheràtra le linee, sostenendo una sola punta.Per impegnare costantemente la difesa rossonera a tre, è previsto il mantenimento dell'esterno sinistro offensivo, con più propensione difensiva, agirà a destra. In fase difensiva e a centrocampo ci sono altre possibili variazioni, conpronto a rientrare dal primo minuto al posto di Ahanor come centrale sinistro eal posto diaffianco a. A Zingonia sono programmati due ulteriori allenamenti pomeridiani prima della partita serale di domenica.In vista della gara contro, misterstarebbe considerando alcune modifiche alla formazione per cercare di migliorare la scarsa produzione offensiva delnel 2026.potrebbe rivelarsi la scelta inaspettata del tecnico toscano, come riportato dain diretta da Milanello su Sky Sport 24.“Gimenez potrebbe rappresentare una novità significativa dopo un lungo periodo lontano dal campo per infortunio. È rientrato un mese fa e, ovviamente, ha avuto difficoltà a ritrovare la forma. Ha iniziato da titolare le prime sette-otto partite di questa stagione e il Milan si era comportato bene, anche se lui non aveva segnato nulla, se non un gol in Coppa Italia. Questa è stata una lacuna nella prima parte della stagione di Santiago Gimenez. Ma Allegri potrebbe sentire l'esigenza di schierare una punta centrale. Un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Leao e Pulisic, quindi potrebbe essere questa la sorpresa. Dico "potrebbe" perché l’allenamento si è concluso da poco e ci sarà ancora un intenso programma di allenamenti, poiché il Milan si allenerà domani, sabato e forse anche domenica mattina, con l'abituale lavoro sulle palle inattive".

"L’idea potrebbe essere quella di utilizzare Santiago Gimenez per tentare di risolvere, o almeno tentare di affrontare, la questione dei gol. Nel 2026, il Milan ha segnato solamente 21 gol in 19 partite. Il capocannoniere in questo frangente è Adrien Rabiot, un centrocampista con cinque gol. Seguono Leao con quattro, Nkunku con tre e Loftus con due. Tuttavia, il Milan ha bisogno dei gol dai suoi attaccanti, che latitano da molto tempo; Leao non segna da inizio marzo, Nkunku da inizio febbraio, Fullkrug da inizio gennaio e l'ultimo, in crisi da questo punto di vista, è il giocatore che non segna da fine dicembre”.