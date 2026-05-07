Palladino e Max Allegri stanno ripensando a come sistemare i propri attaccanti in vista della sfida di domenica sera
Leao-Milan, addio in estate?
Le mosse di PalladinoIn preparazione alla sfida con il Milan, l'Atalanta guidata da Raffaele Palladino sta considerando di abbandonare la strategia con due punte, che era stata modificata nel secondo tempo contro il Genoa, per tornare a schierare due trequartisti dietro a Krstovic o Scamacca. Raspadori, che sabato scorso ha subentrato a Scamacca, affiancherà De Ketelaere tra le linee, sostenendo una sola punta.
Per impegnare costantemente la difesa rossonera a tre, è previsto il mantenimento dell'esterno sinistro offensivo Zalewski, mentre Zappacosta, con più propensione difensiva, agirà a destra. In fase difensiva e a centrocampo ci sono altre possibili variazioni, con Kolasinac pronto a rientrare dal primo minuto al posto di Ahanor come centrale sinistro e Pasalic al posto di De Roon affianco a Ederson. A Zingonia sono programmati due ulteriori allenamenti pomeridiani prima della partita serale di domenica.
Il piano di AllegriIn vista della gara contro l’Atalanta, mister Allegri starebbe considerando alcune modifiche alla formazione per cercare di migliorare la scarsa produzione offensiva del Milan nel 2026. Santiago Gimenez potrebbe rivelarsi la scelta inaspettata del tecnico toscano, come riportato da Peppe Di Stefano in diretta da Milanello su Sky Sport 24.
Il report di Di Stefano“Gimenez potrebbe rappresentare una novità significativa dopo un lungo periodo lontano dal campo per infortunio. È rientrato un mese fa e, ovviamente, ha avuto difficoltà a ritrovare la forma. Ha iniziato da titolare le prime sette-otto partite di questa stagione e il Milan si era comportato bene, anche se lui non aveva segnato nulla, se non un gol in Coppa Italia. Questa è stata una lacuna nella prima parte della stagione di Santiago Gimenez. Ma Allegri potrebbe sentire l'esigenza di schierare una punta centrale. Un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Leao e Pulisic, quindi potrebbe essere questa la sorpresa. Dico "potrebbe" perché l’allenamento si è concluso da poco e ci sarà ancora un intenso programma di allenamenti, poiché il Milan si allenerà domani, sabato e forse anche domenica mattina, con l'abituale lavoro sulle palle inattive".
"L’idea potrebbe essere quella di utilizzare Santiago Gimenez per tentare di risolvere, o almeno tentare di affrontare, la questione dei gol. Nel 2026, il Milan ha segnato solamente 21 gol in 19 partite. Il capocannoniere in questo frangente è Adrien Rabiot, un centrocampista con cinque gol. Seguono Leao con quattro, Nkunku con tre e Loftus con due. Tuttavia, il Milan ha bisogno dei gol dai suoi attaccanti, che latitano da molto tempo; Leao non segna da inizio marzo, Nkunku da inizio febbraio, Fullkrug da inizio gennaio e l'ultimo, in crisi da questo punto di vista, è il giocatore che non segna da fine dicembre”.
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