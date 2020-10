Notizie Milan – Rodrigo De Paul si confessa a Marca

MILANO – Rodrigo De Paul, numero dieci dell’Udinese è stato a lungo al centro delle notizia di Mercato. Tantissime squadre avevano messo nel mirino il giocatore, compreso il Milan. L’argentino però si è confessato ai taccuini mi Marca. Ecco le sue parole:

“Mi piacerebbe tornare nella Liga, rispetto a quando ho lasciato il Valencia sono cresciuto, anche dal punto di vista della mentalità. Giocare in Spana per me è stato molto importante. È un campionato avvincente e con il giusto progetto mi piacerebbe tornarci. L’Atletico Madrid si era interessato a me e devo dire che Simeone mi piace come tecnico. gioca un calcio dinamico, ogni seduta d’allenamento sembra una partita ufficiale. in Argentina siamo cresciuti con lui, se dovesse capitare, un giorno sarei felice di giocare per lui“.