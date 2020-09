Non solo il Lione per Paquetà: il brasiliano piace anche in Liga

MILANO – Partiamo dalle sicurezze: il Milan ha bisogno di cedere per fare cassa, Paquetà è una seconda scelta di Pioli per questo può salutare i rossoneri. Ultima certezza è economica: il club di via Aldo Rossi non può incassare una cifra inferiore ai 23 milioni di euro, altrimenti segnerebbe a bilancio una minusvalenza. Il giocatore nonostante abbia deluso le aspettative della dirigenza e dei tifosi continua ad avere mercato. Infatti se vi abbiamo raccontato l’interesse del Lione di Juninho, l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” riporta anche l’interesse di due club della Liga: Betis Siviglia e Valencia (per quest’ultimo si muoverebbe Mendes, visto i problemi finanziari del club). Ora il Milan attende le offerte dei club