Nodo diritti tv: stop all’emendamento proposto da Lotito

Mancherebbe l'ok da parte dei broadcaster in primis. Mancherebbe inoltre la giustificazione economica legata a questa scelta. Mediante l’emendamento -si legge- si voleva trovare una soluzione nel caso in cui nel nuovo bando arrivassero offerte al di sotto dei 930 milioni a stagione. Il presidente della Lazio continua a fare pressing in questo senso ma al momento la "legge Lotito" non è stata inserita all'interno del Decreto Milleproroghe del Governo. Un emendamento che avrebbe esteso la validità degli attuali accordi con Dazn e Sky fino al 2026, allungando di fatto a 5 anni la durata dei passati accordi. Nel frattempo DAZN ha lanciato una nuova promo per il pacchetto STANDARD. Per chi si abbona o riabbona fino al 14 febbraio 2023 l’abbonamento standard è scontato al prezzo speciale di 20,99 euro, 30% in meno, per almeno 12 mesi.