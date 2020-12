Nocerino: “Il gol di Muntari? Errore evidente e clamoroso, ma abbiamo perso per colpa nostra”

MILANO – Ai microfoni di FanPage è intervenuto Antonio Nocerino. L’ex rossonero è tornato per sull’episodio del gol di Muntari annullato nel match scudetto contro la Juve. Ecco le sue parole: “Ci fu tanta rabbia, perché con una vittoria quel giorno mettevamo un bel mattone per la vittoria dello scudetto. Fu più una reazione di nervosismo, di incazzatura; ma l’abbiamo perso per colpa nostra. L’errore è stato evidente e clamoroso ma noi non siamo stati bravi a continuare a crederci come prima. Credo che potevamo fare molto di più nella gestione del vantaggio di punti e abbiamo meritato di perdere“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<