Nkunku sale a quota tre goal! Il Milan può contare su di lui?

Il calciatore francese sembra stia trovando la via della produttività: dopo mesi di grandi dubbi forse la svolta è arrivata

A mettere il “toppino” del pareggio è stato Cristopher Nkunku ieri al Franchi. Il francese sembra essere in uno stato di “forma” dal momento che quello di ieri era il terzo goal in campionato. Si tratta di tre reti in quattro partite: doppietta con il Verona, dopodiché è rimasto out per un infortunio alla caviglia (Genoa e Cagliari) e contro la Fiorentina ha segnato una rete pesantissima.

In molti se chiedono se si arrivato il momento di Nkunku di cambiare marcia una volta per tutte. Allegri ha bisogno delle qualità di tutti per cercare di arrivare tra le prime quattro e cercare di mantenere viva una lotta scudetto che per adesso è sul tavolo della Serie A. 13 presenze per il francese con poche titolarità. Se la continuità fosse una chiave per sbloccare Nkunku forse Allegri dovrebbe provare a ruotare sempre di più.

Pulisic è intoccabile, Leao è altalenante, Fullkrug è ancora da scoprire e Nkunku deve salire in cattedra per aiutare la squadra. La prossima gara sarà il recupero contro il Como, quindi passeranno altri pochi giorni per recuperare. Allegri potrebbe affidare una maglia da titolare all’attaccante francese ma questo lo vedremo nei prossimi giorni.