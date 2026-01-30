Mercato Milan, Nkunku-Mateta: nodi da sciogliere

Una cessione e un acquisto: due possibilità da concretizzare o meno e che il Milan deve sciogliere a suo favore

Non mancano le squadre interessate a Christopher Nkunku, che il Milan desidera trasferire in questi ultimi giorni di mercato per fare spazio a Jean-Philippe Mateta: Fenerbahçe, Roma e Atletico Madrid stanno osservando l’attaccante del Milan, il quale, per ora, non è disposto a considerare una sua partenza.

L’ultima novità è che la possibile permanenza dell’ex Chelsea non escluderebbe l’arrivo di Mateta, attaccante del Crystal Palace che il Diavolo ha già bloccato per l’estate e che sta cercando di portare a Milanello anche adesso.

Si tratta di occasioni last minute su cui il Milan deve ragionare molto attentamente. In questo caso tutto sembra essere già risolto, ma nulla vieta il classico colpo di scena.