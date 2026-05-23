L'attaccante francese sembra essere una delle poche certezze di questo ultimo periodo rispetto a Leao e Pulisic in termini di rendimento
Leao-Milan, addio in estate?
Il direttore Paolo De Paola ha messo in evidenza la situazione attuale del Milan, sia sul campo che al di fuori.Cosa ne pensa di Allegri?"Esiste una totale mancanza di certezze. L'unica cosa certa è Nkunku, su cui Tare è stato molto criticato. La questione è che questo giocatore, inizialmente valutato 70 milioni, è stato acquistato a 35 milioni, ha realizzato 6-7 gol ed è diventato un punto di riferimento. È vero, è arrivato in ritardo, ma l'acquisto, che era stato oggetto di molte critiche, ora viene vista sotto una luce diversa. Lo ribadisco: un allenatore che alla penultima partita era a rischio eliminazione dalla Champions, dopo aver lottato a lungo per il secondo posto. E ora si discute del futuro di tutti: Da Ibra a Tare, fino ad Alleri e Furlani. Al Milan, al momento, non sono emerse notizie certe".
Rimane Allegri e tutti gli altri vanno via dal Milan?"Di recente, la comunicazione tra allenatore e direttore sportivo è migliorata. Le ultime voci indicano che Allegri e Tare stanno collaborando per il futuro. A mio avviso rimarranno, ma è necessaria una chiarezza nei ruoli. È fondamentale avere chiarezza sul mercato e nei rapporti con i calciatori. Tutti i ruoli dirigenziali all’interno del Milan devono essere definiti".
Milan ormai in Champions?"Sono certo che tra lunedì e martedì si terrà un incontro e ascolteremo annunci significativi sul futuro di tutti da parte di Cardinale".
Kilicsoy salta la gara contro il MilanL'attaccante del Cagliari e della nazionale turca Semih Kilicsoy non si unirà ai compagni per la trasferta a Milano. Il calciatore ha richiesto un permesso per tornare a casa per questioni familiari. Il club ha acconsentito: Kilicsoy non sarà parte della lista dei convocati per la partita contro il Milan. Questo potrebbe segnare la conclusione della sua avventura in rossoblù: il suo cartellino appartiene al Besiktas e per il riscatto sono necessari - secondo i termini iniziali del prestito che lo ha portato in Sardegna - dodici milioni di euro.
L'affare sembrava ormai concluso, specialmente dopo che aveva segnato quattro gol in poche partite da titolare. Tuttavia, successivamente Kilicsoy ha trovato poco spazio in squadra: l'ultima volta che è sceso in campo è stata il 4 aprile scorso, per sette minuti contro il Sassuolo. Anche nella prossima sfida contro il Milan, è probabile che Kilicsoy rimarrebbe escluso, dato che Mendy sarà impegnato con la Primavera: Pisacane potrebbe decidere di puntare su Belotti, già utilizzato nelle partite recenti durante il corso del gioco, per un posto da titolare insieme a Esposito.
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