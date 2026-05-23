Il direttore Paolo De Paola ha messo in evidenza la situazione attuale del Milan, sia sul campo che al di fuori.

"Esiste una totale mancanza di certezze. L'unica cosa certa è Nkunku, su cui Tare è stato molto criticato. La questione è che questo giocatore, inizialmente valutato 70 milioni, è stato acquistato a 35 milioni, ha realizzato 6-7 gol ed è diventato un punto di riferimento. È vero, è arrivato in ritardo, ma l'acquisto, che era stato oggetto di molte critiche, ora viene vista sotto una luce diversa. Lo ribadisco: un allenatore che alla penultima partita era a rischio eliminazione dalla Champions, dopo aver lottato a lungo per il secondo posto. E ora si discute del futuro di tutti: Da Ibra a Tare, fino ad Alleri e Furlani. Al Milan, al momento, non sono emerse notizie certe".

Rimane Allegri e tutti gli altri vanno via dal Milan?"Di recente, la comunicazione tra allenatore e direttore sportivo è migliorata. Le ultime voci indicano che Allegri e Tare stanno collaborando per il futuro. A mio avviso rimarranno, ma è necessaria una chiarezza nei ruoli. È fondamentale avere chiarezza sul mercato e nei rapporti con i calciatori. Tutti i ruoli dirigenziali all’interno del Milan devono essere definiti".

Milan ormai in Champions?"Sono certo che tra lunedì e martedì si terrà un incontro e ascolteremo annunci significativi sul futuro di tutti da parte di Cardinale".

Kilicsoy salta la gara contro il Milan

L'attaccante dele della nazionale turcanon si unirà ai compagni per la trasferta a Milano. Il calciatore ha richiesto un permesso per tornare a casa per questioni familiari. Il club ha acconsentito:non sarà parte della lista dei convocati per la partita contro il Milan. Questo potrebbe segnare la conclusione della sua avventura in rossoblù: il suo cartellino appartiene al Besiktas e per il riscatto sono necessari - secondo i termini iniziali del prestito che lo ha portato in Sardegna - dodici milioni di euro.

L'affare sembrava ormai concluso, specialmente dopo che aveva segnato quattro gol in poche partite da titolare. Tuttavia, successivamente Kilicsoy ha trovato poco spazio in squadra: l'ultima volta che è sceso in campo è stata il 4 aprile scorso, per sette minuti contro il Sassuolo. Anche nella prossima sfida contro il Milan, è probabile che Kilicsoy rimarrebbe escluso, dato che Mendy sarà impegnato con la Primavera: Pisacane potrebbe decidere di puntare su Belotti, già utilizzato nelle partite recenti durante il corso del gioco, per un posto da titolare insieme a Esposito.