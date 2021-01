News Milan – Rivoluzione in atto: tre mosse immediate per gennaio!

News Milan – Il Milan prepara la rivoluzione a gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan ha superato grandi difficoltà nel suo reparto difensivo. Una delle più belle scoperte dell’anno è stato sicuramente Pierre Kalulu, giovanissimo francese classe 2000. Arrivato a Milanello come terzino destro, è stato poi una bella sorpresa anche da difensore centrale. Più volte infatti lo abbiamo visto in quel ruolo, complici le assenze di Kjaer e Gabbia. Kalulu in quelle occasioni fu preferito a due, oggi considerati esuberi di casa rossonera. Stiamo parlando di Mateo Musacchio e di Leo Duarte. L’argentino non gioca da mesi, il brasiliano idem, se non fosse per qualche scampolo di partita e qualche poco importante amichevole.

FOCUS MUSACCHIO E DUARTE – Musacchio arrivò in rossonero il 30 maggio 2017, per una cifra pari a circa 18 milioni di euro. Col Milan firma un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2021. Esordisce con il club rossonero il 27 luglio seguente, in occasione della gara d’andata del terzo turno preliminare di Europa League vinta per 1-0 in casa dei rumeni del Craiova. Dopo i primi due anni a buoni livelli, lo spazio in campo gli si riduce gradualmente. Duarte invece non trova mai la via del campo. Il 7 agosto 2019 passa ufficialmente al Milan al costo di 11 milioni di euro, con cui firma un contratto quinquennale valido fino al 2024.

LE POSSIBILITA' SUL MERCATO E GLI INTOCCABILI DEL REPARTO – Ecco dunque che per i due difensori centrali si aprono interessanti scenari di mercato. Come riporta Tuttosport questa mattina, se Mateo Musacchio non sembra intenzionato ad andare via a gennaio e arrivare così alla naturale scadenza del contratto a giugno. Leo Duarte invece, potrebbe trasferirsi in prestito per giocare con continuità. Con l'arrivo sempre più probabile di Mohamed Simakan, il Milan potrebbe sfoltire un po' reparto dei difensori centrali dove Romagnoli, Kjaer, Gabbia e Kalulu sono assolutamente intoccabili.