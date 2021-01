Calciomercato Milan – Maldini punta un campione: battuti Marotta e Paratici!

Calciomercato Milan – Maldini punta un vero campione!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Con l’apertura del mercato invernale è iniziato ufficialmente anche il valzer dei giocatori in scadenza. In tutta Europa sono moltissimi i fuoriclasse a cui terminerà il contratto il prossimo 30 giugno e che potrebbero già firmare dei pre-accordi con altre squadre in vista della prossima stagione. Ne sa qualcosa il Milan, alle prese con le delicate situazioni contrattuali di Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. Mentre vanno avanti le trattative con questi tre calciatori per scongiurare il pericolo di perderli a giugno, Maldini e Massara tengono d’occhio anche diversi profili che potrebbero approdare a Milano a costo zero la prossima estate.

Uno dei più graditi milita in Francia. Si tratta di Memphys Depay, esterno offensivo olandese in scadenza col Lione. Stando a quel che riferisce Mundo Deportivo, il classe ’94 avrebbe già fatto sapere alla società francese di non voler rinnovare. Di conseguenza, può essere ingaggiato senza pagarne il cartellino. Depay, cresciuto nel Psv Endhoven, in cui ha fatto faville tra giovanili e prima squadra, è approdato al Lione nel 2017, dopo una deludente esperienza al Manchester United. Nel campionato francese si è rigenerato e ha messo a segno oltre 50 gol in 120 partite. Con la nazionale olandese vanta 21 reti in 59 presenze. È indubbiamente uno dei migliori calciatori nel suo ruolo nell’intero panorama calcistico europeo. Proprio per questo, però, la concorrenza è a dir poco agguerrita.

Sempre secondo Mundo Deportivo, il Barcellona è in prima fila per provare a metterlo sotto contratto, ma Depay piace anche in Italia. In primis al Milan, che dovrà fare i conti col possibile ritorno di Brahim Diaz a Madrid, dato che lo spagnolo è arrivato dal Real soltanto in prestito. Inoltre anche il futuro di Samuel Castillejo è un rebus. Sulle corsie d’attacco, quindi, potrebbero esserci grossi cambiamenti a fine stagione. Non è un caso che, oltre a Depay, il Milan stia continuando a seguire con attenzione Florian Thauvin. In Serie A, tuttavia, Depay ha richiamato l’interesse anche di Beppe Marotta, che vorrebbe portarlo sulla sponda nerazzurra del Naviglio e di Fabio Patarici, che lo ha messo nel mirino per rinforzare la squadra di Andrea Pirlo. >>> E Maldini prova a stupire tutti con un clamoroso colpo di scena: tre colpi low cost per un gennaio da urlo! <<<