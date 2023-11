News Milan | Nel 2024 arriva Conte? Criscitiello: “Vi dico che…”

Il Milan è piombato in una crisi decisamente evidente, con problemi che piovono da ogni parte. Risultati, prestazioni e mentalità della squadra stanno lasciando parecchio a desiderare, ma preoccupa (e non poco) anche la situazione legata ai numerosissimi infortuni che stanno decimando la rosa rossonera. E nell'occhio del ciclone - come ormai accade da svariato tempo - c'è ovviamente il tecnico Stefano Pioli, al quale vengono imputate le responsabilità maggiori di quanto sta accadendo in casa Milan.