Milan, Calamai netto sul futuro di Leao

L'attaccante portoghese è uscito tra i fischi nella sfida di ieri contro l'Udinese: con ogni probabilità la sua avventura è ai titoli di coda

Il giorno dopo la partita contro l’Udinese, che ha visto il Milan subire una pesante sconfitta per 0-3 a San Siro, il colpo inferto alla formazione di Massimiliano Allegri risuona con maggiore intensità, amplificato anche dal successo della Juventus, che ha consentito ai bianconeri di ridurre il distacco a -3 punti dai rossoneri, attualmente terzi in classifica. Il giornalista Luca Calamai ha esaminato anche la caduta del Milan, evidenziando le potenziali ripercussioni di questo risultato.

Il parere di Luca Calamai

“Che risveglio per il Milan. Allegri commette errori nella strategia di gioco. Spero che il mister rossonero non sia distratto dai richiami della Nazionale. Ha preso troppe decisioni errate, con poche idee ispirate anche durante la partita. Certo, la squadra rossonera mantiene ancora un buon margine nella lotta per la qualificazione alla Champions. Un legame solido prolunga il successo. Ma adesso ha esaurito tutte le opportunità. Rientrare nelle prime quattro è fondamentale per il futuro del Milan. Un progetto cui, ne sono certo, non parteciperà più Leao. Fuori posizione e molto fischiato. L’attaccante portoghese, un talento in declino, appare sempre più come un elemento estraneo nel Milan di Allegri. Leao troverà senza dubbio una nuova squadra al di fuori del calcio italiano, che dopo un’iniziale attrazione lo ha giudicato inadeguato”.