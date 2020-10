Nessuno come il Milan nel 2020: rossoneri in testa da soli nella speciale classifica

Milan in testa alla classifica nel 2020

MILANO – Nessuno come il Milan. Sembra una frase di più di un decennio fa, quando i rossoneri dominavano in lungo e in largo sopratutto in Europa e, invece, è più attuale che mai.

Con la vittoria nel derby contro l’Inter, Ibrahimovic e compagni hanno collezionato 57 punti, superando anche la super Atalanta di Gasperini fermata a 56 punti dai 4 goal presi a Napoli. A 8 punti di distacco dal Milan c’è la Juventus (49) campione d’Italia per 9 volte consecutive, mentre Inter e Napoli si attestano a 47 punti.

La classifica del 2020