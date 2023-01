Milan, i nerazzurri potrebbero perdere alcuni big a fine stagione

Movimenti di mercato in entrata e in uscita non solo in casa Milan. Tanti i club che si stanno muovendo e pensando ad affrontare anche il tema rinnovi. L'Inter avrà a che fare con diverse situazioni da sbrogliare. E se per Skriniar non arrivasse la fumata bianca, i nerazzurri vogliono giocare d'anticipo per non farsi cogliere impreparati. Il profilo in questione per sostituirlo sarebbe quello del giallorosso Chris Smalling. Il suo contratto con la Romaè in scadenza è il nome non dispiace affatto a Marotta e Ausilio. Alcuni contratti - come quelli di Darmian e Bastoni- verranno rinnovati quasi di sicuro. Mentre per Edin Dzeko i nerazzurri attenderanno fino a febbraio per prendere una decisione sul futuro del giocatore che però finora ha fatto davvero bene.