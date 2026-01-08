Milan, Bacconi: “Il team? Astuto nella gestione dei…” Le parole

Nell’ultima edizione di Tutti in gioco, programma di DAZN, Adriano Bacconi ha discusso del Milan e delle peculiarità della squadra che rispecchiano la filosofia del suo tecnico. Ecco le sue dichiarazioni nel dettaglio:
“È una squadra pragmatica, esattamente come il suo allenatore sottolinea che deve risultare efficace anche in fase difensiva e poi tentare di sfruttare le occasioni favorevoli durante la partita per cercare di chiuderla”.
Bacconi chiude: “Non si tratta di un insieme che punta a dominare gli avversari ma di un team che aspira a essere più astuto nella gestione dei 90 minuti e i numeri lo confermano: infatti, quando l’avversario subisce un calo mentale o fisico, diventa spietato”.