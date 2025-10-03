Nazionali: Pavlovic è stato convocato dalla Serbia

Strahinja Pavlovic è stato convocato dal commissario tecnico della Serbia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali

Strahinja Pavlovic è stato convocato dal commissario tecnico della Serbia per le prossime due sfide della nazionale serba valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il difensore del Milan giocherà le due partite saranno valide per il percorso di qualificazione al Mondiale che si terrà nell’estate 2026 fra Stati Uniti, Messico e Canada. Nel Gruppo K la Serbia è attualmente terza a 7 punti dietro a Inghilterra (15 punti) e Albania (8 punti), ma ha una gara in meno rispetto alle rivali (4 contro 5). Seguono in classifica Lettonia (4 punti) e Andorra (0).