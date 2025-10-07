Nazionali: ecco tutti i giocatori rossoneri convocati

Vai nel canale Telegram del Milanista >
È tempo della seconda sosta stagionale. Questi tutti i giocatori del Milan impegni in nazionale:
Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot (Francia)
Strahinja Pavlović (Serbia)
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Matteo Gabbia (Italia)
Luka Modrić (Croazia)
Rafael Leão (Portogallo)
Santiago Gimenez (Messico)
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Christian Pulisic (Stati Uniti)
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Zachary Athekame (Svizzera Under 21)