Verso Napoli-Milan, novità sulle possibili scelte di Allegri

Allegri pensa a due cambi per il match di stasera: Estupinan sulla sinistra e Jashari davanti alla difesa, fuori Bartesaghi e Modric.

Arrivano novità relative alla possibile formazione titolare rossonera per il match di stasera. Fino a ieri sembrava che Allegri potesse ricorrere alla stessa formazione vista contro il Sassuolo in campionato, con la sola eccezione di De Winter al posto dell’infortunato Gabbia. Invece, come riportato da Sky Sport, Allegri starebbe pensando ad un paio di cambi di formazione.

Estupinan e Jashari dal 1′

Secondo le indiscrezioni, dovrebbero giocare Estupinan sulla fascia sinistra al posto di Bartesaghi e Jashari davanti alla difesa al posto di Modric. Nuova chance per l’esterno ecuadoriano, che ultimamente ha giocato poco, e occasione anche per Jashari per mettere altri minuti importanti nelle gambe. Riposa quindi Modric, che giustamente non può giocarle tutte.

Ricapitolando, ad ora l’undici iniziale del Milan dovrebbe essere: Maignan in porta; difesa a tre con Tomori, De Winter e Pavlovic. Centrocampo a cinque con Saelemaekers sulla destra ed Estupinan sulla sinistra, Jashari davanti alla difesa e, ai suoi lati, Loftus-Cheek sul centrodestra e Rabiot sul centrosinistra. In attacco Pulisic e Nkunku.