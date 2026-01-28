Milan, Pellegatti fa il punto sui movimenti interna della dirigenza

La società del Milan è nel bel mezzo di cambiamenti non solo per quanto riguarda la squadra bensì la dirigenza stessa

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato i cambiamenti all’interno del club rossonero dicendo: “Venerdì 30 gennaio, è probabile che il fondo Elliott lasci il Milan dopo otto anni, e il gruppo Manulife Comvest, in qualità di creditore di Gerry Cardinale, prenderà il suo posto. Cambiare per non cambiare nulla? Sembra che sia proprio ciò che sta accadendo all’interno della struttura, almeno per ora”.

“Tuttavia, non voglio rassegnarmi all’idea che questo Milan venga costruito e poi smantellato ogni anno per ragioni di bilancio. Non voglio accettare che ogni qualvolta si presenti un nuovo talento venga poi subito ceduto. Con un sorriso ironico e un ghigno di soddisfazione, senza nemmeno mostrare segni di disagio, sono contenti di aver riempito le casse del club”.