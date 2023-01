Milan, mosse di mercato del Lecce. Al Via del Mare il 14 gennaio

Il Milan si troverà al Via del Mare il prossimo 14 gennaio dopo le gare contro la Salernitana e la sfida casalinga contro gli uomini di Mou

Redazione Il Milanista

Il 14 gennaio il Milandi Pioli sarà impegnato al Via del Mare, ospite del Lecce. Queste le possibili manovre sul mercato dei salentini. Dopo aver sfidato Lazio e Spezia, gli uomini di Marco Baroni saranno chiamati all'impegno casalingo contro i rossoneri. Alcuni degli uomini che hanno giocato meno fino a questo momento potrebbero essere tagliati fuori dal progetto. Sarebbero infatti troppi i difensori centrali in rosa. E tra questi potrebbero partire in particolare in due. I nomi sono nello specifico quello di Alessandro Tuia (classe 1990 e cresciuto nel vivaio della Lazio) e quello dell'ex giallorosso: il 25enne turco Mert Cetin. Entrambi usati con il contagocce, potrebbero fare le valigie già nei prossimi giorni. Sul fronte in entrata il Lecce sogna l'arrivo di Zurkowski in uscita dalla Fiorentina(dove non ha trovato spazio). Tuttavia il giocatore è conteso da diversi club in Serie A (Sampdoria e Bologna in primis).

Secondo Gazzetta.it il ds Pantaleo Corvino punterà a piazzare altrove almeno uno dei sei centrali a disposizione. Se infatti Baroni può sorridere grazie al recupero del difensore centrale Samuel Umtiti, sono invece da valutare le condizioni di Giuseppe Pezzella (out dallo scorso 11 novembre) e del centrale Kastriot Dermaku. Per quest'ultimo infortunio al bicipite femorale. In più si aggiunge alla lista attualmete anche Lameck Banda. Il 21enne zambiano è alle prese con un fastidio tendineo. Il giocatore ha lavorato a parte assieme ad altri infortunati: Bistrovic, Dermaku e Helgason. Ma per quella data sarà verosimilmente a disposizione della squadra.

E mister Baroni - alla Gazzetta dello Sport- si esprime così sulle manovre di mercato del club: "Con Corvino sono in buone mani. Il ruolo dell’allenatore è quello di allenare. Io non spreco energie. Non abbiamo tempo e lo sappiamo. Si deve lavorare, per poi accelerare. Pazzie non dobbiamo farne, semmai migliorare in qualcosa, qualche accorgimento"