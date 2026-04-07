Milan, Moretto sulla gestione Cardinale

Il futuro del Milan passa anche per Gerry Cardinale: in ballo ci sono milioni di euro dovuti al piazzamento in UCL

Nel suo recente video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha discusso del futuro management del Milan, rivelando che il proprietario Gerry Cardinale, al termine della stagione, effettuerà delle valutazioni riguardanti la struttura del club, sia dal lato sportivo che da quello gestionale.

Moretto inizia dicendo: “Il Milan, dopo un periodo difficile e movimentato, si sta avvicinando sempre di più alla qualificazione per la prossima Champions League, un traguardo di grande importanza per il club: tornare a competere in un torneo che il Milan conosce bene. Dal punto di vista sportivo, non ci sono motivi di insoddisfazione: i rossoneri, nonostante la sconfitta contro il Napoli, faranno il possibile per raggiungere questo obiettivo”.

Moretto prosegue e conclude: “In ogni caso, indipendentemente dalla qualificazione alla Champions, Cardinale esaminerà la situazione fino alla fine della stagione per capire come e se apportare miglioramenti all’organizzazione del Milan: mi riferisco sia all’aspetto sportivo che a quello gestionale. È importante vedere come si concluderà la stagione, ma certamente ci sarà un incontro con Cardinale al timone. RedBird deciderà la direzione da prendere. Vi terremo informati su eventuali cambiamenti o miglioramenti”.