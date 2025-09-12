Moretto: “Chukwueze è stato cercato a lungo dal Fulham”

Matteo Moretto è intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio romano in cui ha parlato di Samuel Chukwueze

Matteo Moretto ha parlato in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in merito a Samuel Chukwueze:

“E’ stato cercato a lungo dal Fulham, che lo aveva sondato già a gennaio. Alla fine, nelle ultime ore di mercato, i due club hanno trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto, non c’è dunque nessun obbligo. La cifra totale dell’affare è più vicina ai 28 che ai 30 milioni di euro. A fine stagione sarà dunque il Fulham a decidere se riscattare o meno Chukwueze”.