Milan, Parla Moreno: “Estupinan? Non riesce a…” Le parole

L'ex allenatore del terzino rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla poca resa del ragazzo all'interno del Milan

Vicente Moreno, l’allenatore attuale dell’Al-Wakrah in Qatar che ha avuto Pervis Estupinan sotto la sua guida al Maiorca, ha espresso le sue opinioni sulle difficoltà che l’esterno sudamericano sta affrontando al Milan.

“Sono davvero colpito, sì, che in qualche modo non riesca a dare il meglio di sé. Ho avuto modo di conoscerlo molto bene al Maiorca. Le sue abilità fisiche sono un grande vantaggio, è impressionante in questo aspetto. È nettamente superiore ai suoi concorrenti, si spende a fondo sia in attacco che in difesa”.

“Resto certo che se avrà più opportunità potrà finalmente mettersi in mostra. Al Milan ci sono standard elevati e tanta competizione, ma un giocatore come Pervis lo vorrei sempre nella mia squadra. Ha una grande capacità di arrivare sul fondo campo, assicurando un’ottima dose di corsa. Con il tempo, migliorerà ancora. Già noto dei progressi rispetto al periodo in cui l’ho allenato, anche nella fase difensiva. Per me è uno dei migliori nel suo ruolo. “