Mila, Parla Calligari: “Modric? Un grande…” Le parole

Durante l’episodio di Sport Mediaset Monday Night, Massimo Callegari ha espresso il suo parere sulla prestazione di Luka Modric nel derby della domenica sera. Ecco cosa ha detto:
“Come in molte altre occasioni in cui ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo, Luka Modric ha catturato la mia attenzione. Penso sarebbe utile portare i ragazzi delle scuole calcio a San Siro non per vedere il Milan, ma per osservare Luka Modric: notare come si sposta, come si libera dagli avversari, come anticipa le direzioni dei passaggi, come gestisce il pallone con un controllo sempre preciso per passare e creare le migliori condizioni per il compagno, dando segnali a chi gioca con lui e agli avversari, e coinvolgendo il pubblico.”
“Ogni incontro lo gioca con entusiasmo, come fosse il primo, impegnandosi come se fosse l’ultima partita. È davvero un grande esempio di come muovere il corpo per tenere d’occhio tutte le posizioni e pensare già al passaggio. Davvero, portate i bambini a vedere Modric allo stadio. “