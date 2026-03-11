Mila, Parla Calligari: “Modric? Un grande…” Le parole

Il centrocampista del Milan è un punto d'oro per tutto l'ambiente dal momento che il suo essere campione si nota in grande stile

Durante l’episodio di Sport Mediaset Monday Night, Massimo Callegari ha espresso il suo parere sulla prestazione di Luka Modric nel derby della domenica sera. Ecco cosa ha detto:

“Come in molte altre occasioni in cui ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo, Luka Modric ha catturato la mia attenzione. Penso sarebbe utile portare i ragazzi delle scuole calcio a San Siro non per vedere il Milan, ma per osservare Luka Modric: notare come si sposta, come si libera dagli avversari, come anticipa le direzioni dei passaggi, come gestisce il pallone con un controllo sempre preciso per passare e creare le migliori condizioni per il compagno, dando segnali a chi gioca con lui e agli avversari, e coinvolgendo il pubblico.”

“Ogni incontro lo gioca con entusiasmo, come fosse il primo, impegnandosi come se fosse l’ultima partita. È davvero un grande esempio di come muovere il corpo per tenere d’occhio tutte le posizioni e pensare già al passaggio. Davvero, portate i bambini a vedere Modric allo stadio. “