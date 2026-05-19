Luka Modric sarà regolarmente a disposizione di Max Allegri per la partita Milan-Cagliari, l'ultima di campionato in programma domenica alle 20. 45 a San Siro, che potrebbe consentire al Diavolo di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. In realtà, il campione croato, che solo tre settimane fa ha subito un intervento per la frattura dello zigomo, era già presente in panchina contro il Genoa. Probabilmente era lì più per fornire supporto morale in un incontro cruciale per la stagione della squadra milanista. Secondo quanto riferito da Sky, dopo essere rimasto in panchina per 90 minuti al Ferraris, se si allenerà bene durante la settimana, potrebbe tornare tra i titolari domenica contro il Cagliari, indossando una maschera protettiva.

Le parole di Max sulla condizione di Modric

Dopo la partita con ilha commentato su DAZN riguardo a: "È un piacere lavorare con Luka e osservare con quale amore e passione continua a dedicarsi a questo sport. Oggi era impaziente di scendere in campo, ma ho preferito Loftus, che è un atleta più agile. Dovevo optare per uno che mantenesse il possesso della palla, ma poi ci sono stati un paio di tafferugli e dato che il suo infortunio era ancora recente… È stato disponibile, sono molto soddisfatto ed è davvero bello. Deve essere un esempio per tutti i calciatori e per i giovani che praticano questo sport. Il calcio è fantastico, talvolta si vince e altre volte si perde. Ma la passione e l'amore che servono per praticare questo sport si imparano da questi grandi atleti. I grandi calciatori che non possiedono tali qualità, io che ho avuto la fortuna di allenarne tanti, non li ho mai avuti. Ho sempre avuto giocatori con queste straordinarie caratteristiche".

Fabio Caressa ha commentato il lavoro di Massimiliano Allegri in questa stagione, in cui, a una partita dalla conclusione, si trova attualmente al terzo posto, garantendo la qualificazione alla prossima Champions League.

Le parole

"Prima di tutto, se Allegri riesce a raggiungere la Champions League porta a casa il risultato. Ciò arriverebbe pur non avendo giocando bene, senza mai aver variato il ritmo della squadra, avendo ottenuto risultati superiori a quelli previsti dai numeri nella prima parte e risultati più appropriati nella seconda. È vero che il risultato non è tutto, che è necessario giocare meglio e in modo efficace, e io sono completamente d'accordo su questo. A un certo punto conta anche portare a casa il risultato e su questo Allegri non sbaglia mai o quasi. Magari sbaglierà con il Cagliari, ripeto, queste sono considerazioni a una giornata dalla conclusione del campionato, ma ha certamente portato la squadra dove doveva arrivare".