Luka Modric è stato un perno centrale nel corso dell'ultima stagione del Milan. Un calciatore che fino a quando è riuscito a mantenere un'intensità elevatissima ha sopperito a tutte le lacune di un centrocampo costruito non nel migliore dei modi. Nell'ultimo periodo ha sofferto anche il croato, quella che è sicuramente stata una stagione parecchio dispendiosa e che alla fine non ha portato all'obiettivo minimo della Champions League. Logicamente non sono mancate delle dichiarazioni importanti e la voglia di fare il punto dopo una stagione di questo tipo. Ecco tutti i dettagli sul futuro del calciatore che fino al 30 Giugno è legato ai rossoneri.

Il futuro di Luka Modric è tutto da scrivere

Modric e Rabiot

"Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan". Parole che sembrano scrivere un futuro lontano da San Siro e con i rossoneri che si trovano sempre più in alto mare e devono mettere in campo una squadra completamente nuova sia nelle idee che nei calciatori che scenderanno sul campo da gioco.