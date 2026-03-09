Modric: “Lasciati tanti punti per strada ma lotteremo fino alla fine”

Luka Modric commenta la vittoria del Milan nel derby: soddisfazione per il successo ma anche rammarico per i punti persi contro le piccole.

Intervistato da CBS Sports Golazo su Paramount Plus, Luka Modric ha commentato la vittoria nel derby. Due su due per il campione croato, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ma non ha nascosto anche un po’ di rammarico per i punti persi per strada che, in questo momento, avrebbero potuto regalare un’altra situazione di classifica e una lotta più aperta con l’Inter per lo scudetto.

Le parole di Modric

“È una bella sensazione vincere il derby per la seconda volta in stagione, siamo veramente felici della nostra prestazione. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ troppo, questa è la mia opinione. Poi l’Inter ha qualità e ti obbliga a fare certe scelte, abbiamo cercato di gestire il risultato. Abbiamo fatto bene come squadra. Credo che ci siamo meritati la vittoria”.

Se lo scudetto può riaprirsi:

“Nello spogliatoio questo risultato può fare molto, ma anche prima della partita avevamo molta fiducia in noi stessi. Stiamo facendo bene in questa stagione, avremmo potuto fare meglio in alcune partite. Abbiamo perso punti dove non ce l’aspettavamo, ma tutto è ancora aperto e noi lotteremo fino alla fine. Vedremo”.

Sul perché con le piccole il Milan ha avuto più difficoltà:

“Non lo so, è difficile da spiegare. La gente dice sempre che si vincono i campionati nelle partite con le piccole, mentre noi non abbiamo fatto bene in quelle partite e abbiamo lasciato tanti punti per strada. Se avessimo anche solo la metà dei punti persi contro le squadre della parte destra della classifica, saremmo lì a giocarcela con l’Inter. Questo fa parte del calcio: dobbiamo trovare il modo di migliorare l’approccio in queste partite in cui non ci sono spazi, magari giocare più veloci e trovare soluzioni migliori per vincere queste gare. Dobbiamo migliorare”.