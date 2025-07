Modric è del Milan: l’impatto sulla formazione rossonera

Modric è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: contratto, prime parole e come cambia la probabile formazione rossonera con il croato.

Nella giornata di ieri Luka Modric è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia numero 14, la stessa che portava ai tempi del Tottenham. Queste le prime parole di Luka Modric da rossonero:

“Sono molto felice di essere qui, in un grande club come il Milan. Non vedo l’ora di vedervi tutti a San Siro. Speriamo di rendervi felici e di regalarvi tanti bei momenti quest’anno per rendervi orgogliosi di noi e celebrare molte vittorie insieme. Forza Milan!”

Come cambia la probabile formazione del Milan con Modric

Con l’arrivo ufficiale di Modric cambiano inevitabilmente anche alcuni equilibri in campo, vediamo quale potrebbe essere la formazione tipo del Milan con il croato a disposizione.

In porta Maignan, in difesa, in attesa di rinforzi dal mercato, i terzini titolari dovrebbero essere Jimenez e Bartesaghi, mentre per quanto riguarda i centrali bisogna ancora attendere le prime uscite amichevoli del Milan per avere segnali da Allegri e capire su quale coppia di centrali vorrà puntare. Per il momento azzardiamo Gabbia e Tomori. A centrocampo, davanti alla difesa dovrebbe agire probabilmente il neo acquisto Ricci come regista, ai suoi lati, è difficile immaginare un undici titolare senza Modric, mentre per l’altro posto servirà qualcuno con un po’ più di fisicità, con anche capacità di interdizione, quindi sarà ballottaggio tra Loftus-Cheek e Fofana. Davanti, per il momento pochi dubbi: Pulisic, Gimenez, Leao.