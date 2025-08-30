Modric dopo Lecce-Milan 0-2: “C’è davvero un bel gruppo”

Le dichiarazioni di Luka Modric dopo Lecce-Milan: felicità per la prima vittoria, parole su compagni, Allegri e il legame con la Serie A.

Dopo la vittoria del Milan di ieri sera contro il Lecce, il campione croato Luka Modric ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara. Queste le sue dichiarazioni.

Sul Milan e sull’arrivo in Italia:

“Sono felice qui al Milan, mi sento appagato in Italia e finora sta andando tutto bene”.

Sui compagni di squadra:

“I miei compagni fanno di tutto per aiutarmi a integrarmi e a rendere più semplice la mia vita a Milano. Attorno a me c’è davvero un bel gruppo, sono molto felice per questa mia prima vittoria con il Milan”.

Su Allegri:

“Il Mister mi chiede di comunicare tanto con i miei compagni, soprattutto con quelli più giovani. Sto imparando la lingua e, grazie a chi parla inglese o spagnolo, mi sto ambientando più velocemente. Mi piace l’Italia”.

Sulla Serie A:

“Fin da piccolo guardavo questo campionato per la presenza di tanti giocatori croati, soprattutto il Milan, che era la mia squadra preferita”.