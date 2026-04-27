Il centrocampista croato rossonero ha riportato un grave infortunio al volto: stagione terminata
Gli accertamenti medici svolti oggi su Luka Modric hanno rivelato una frattura allo zigomo sinistro, che necessiterà di un intervento chirurgico, in programma nelle prossime ore. Altri particolari verranno forniti dopo l'operazione.
Il calciatore croato ha subito la frattura in seguito a un violento duello di ieri sera con Locatelli nel match Milan-Juventus.
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