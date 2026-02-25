IlMilanista.it
Pubblicità

Milan, Gila mette nel mirino la sfida con i rossoneri

Redazione Il Milanista – 25 Febbraio, 17:19

Mario Gila

La Lazio, reduce dal pareggio con il Cagliari, riprende gli allenamenti in preparazione per la partita contro il Torino. Dopo un giorno di riposo concesso da Sarri, la squadra si ritrova a Formello. Rovella è assente, essendo stato operato con successo alla clavicola destra dal dottor Giovanni Di Giacomo e dal dottor Alberto Costantini. Spera di tornare in campo per le ultime partite del campionato. Il tecnico della Lazio conta di recuperare almeno uno tra Gila e Basic.

Lo spagnolo, reduce da un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, ha già saltato il viaggio in Sardegna e potrebbe essere tenuto a riposo in vista della semifinale di Coppa Italia, come anche il croato che non ha ancora completamente superato l’infiammazione all’adduttore e tenterà di unirsi al gruppo nel corso della settimana.

Sicuramente sarà presente Zaccagni, tornato in campo contro il Cagliari e pronto a allenarsi con la squadra per tutta la settimana, in modo da essere nelle condizioni ottimali per la sfida contro i granata, cercando di ottenere quel successo in trasferta che i biancocelesti non conquistano dal 11 gennaio scorso, quando vincero 1-0 a Verona.