Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Ieri sera è arrivata un’altra vittoria in campionato per il Milan che, battendo il Cagliari 2-0 alla Sardegna Arena, si è portato a quarantatré punti in classifica, consolidando il proprio primato e tornando a tre lunghezze di vantaggio sui cugini nerazzurri, usciti a loro volta vincitori dallo scontro diretto con la Juventus. Per la squadra meneghina si è trattato del tredicesimo successo dopo diciotto giornate in questa Serie A. A completare il bilancio quattro pareggi e una sola sconfitta. Decisivo, neanche a dirlo, Zlatan Ibrahimovic. Con la sua doppietta, il centravanti svedese ha raggiunto quota dodici reti in appena otto presenze. Un rendimento stratosferico. Ora è secondo nella classifica dei cannonieri, a pari merito con Ciro Immobile e Romelu Lukaku e alle spalle di Cristiano Ronaldo che conduce con quindici gol.

Tuttavia non c’è un attimo di riposo, dato che fra appena quattro giorni il Diavolo dovrà tornare in campo, per un’altra partita durissima. Sabato pomeriggio infatti, alle ore 18, arriverà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a San Siro per l’ultimo turno del girone d’andata. Inoltre, la compagine bergamasca sarà impegnata domani pomeriggio, in casa dell’Udinese, per il recupero della decima giornata.

IL REPORT ODIERNO – La squadra rossonera è rientrata in nottata da Cagliari e questa mattina si è subito ritrovata, agli ordini di mister Stefano Pioli, nel centro sportivo di Milanello. Come riporta il sito ufficiale del club, i giocatori che ieri sono scesi sul terreno di gioco alla Sardegna Arena, hanno svolto in palestra il consueto lavoro defaticante di scarico. Tutti gli altri, invece, si sono dedicati alla parte aerobica sul campo. Per domani, mercoledì 20 gennaio, è previsto un solo allenamento al mattino. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<