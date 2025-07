Milanello: amichevole tra Milan Futuro e Primavera in mattinata

Il Milan Futuro ha sfidato in una gara amichevole il Milan Primavera nella mattinata di oggi direttamente a Milanello

Questa mattina il Milan Futuro e il Milan Primavera hanno giocato una partita amichevole a Milanello. Erano presenti il direttore sportivo Igli Tare, lo Sport Development Director Jovan Kirovski e il responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Vergine. I tre hanno colto l’occasione per osservare da vicino i ragazzi in un momento di confronto per lo sviluppo delle due squadre e dei giovani talenti rossoneri. I marcatori del match sono stati: per il Milan Futuro sono andati in rete Chaka Traore, Lazetic e Magrassi, mentre per la Primavera Lontani, Ossola, Domnitei e Plazzotta.